Заседание Совета Россия - НАТО состоится 31 октября

Новое заседание Совета Россия - НАТО намечено на 31 октября 2018 года. Об этом сообщил один из чиновников альянса.

По его словам, организация приостановила сотрудничество с Россией из-за ее «агрессивных действий на Украине», сохранив при этом возможность диалога. Однако в альянсе всегда считали Совет Россия - НАТО «важной платформой для диалога» и поддерживали «открытые линии» между военными в целях содействия. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, Совет Россия - НАТО был образован 28 мая 2002 года. Создание Совета подразумевалось как точка в шедшей тогда между сторонами холодной войне. Его работа была прервана в 2008 году, после событий в Грузии, когда Тбилиси развязал боевые действия в Северной Осетии. После этого заседания не проводились.

Между тем на фоне предстоящей встречи замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил об антироссийском характере учений НАТО у берегов Норвегии. Он отметил, что «Россия обладает различными вариантами выбора наиболее оптимального ответа на все возможные угрозы».