«Он ушел достойно» - жена Караченцова рассказала о последних минутах жизни актера

Супруга известного актера Николая Караченцова рассказала о последних минутах его жизни. В это утро Людмила Поргина была рядом с мужем. Перед смертью Николай Караченцов успел проститься с детьми и внуками, сообщает сайт «Комсомольской правды».

«Это случилось в 62-й больнице. Мы тут в прошлом году делали флюорографию. Коля был сильным человеком. Боролся до последнего, но болезнь победила. Знаете, умер он красиво. Лежал счастливый. Ушел достойно. Я была рядом», - рассказала супруга артиста Людмила Поргина.

В последние годы жизни Николай Караченцов страдал от онкологии. Рак левого легкого пытались вылечить лучевой терапией, для чего летали в Израиль. После того как появилась надежда на выздоровление и опухоль стала уменьшаться, артист заболел воспалением легких и начал задыхаться.

Помимо этого, Караченцов так и не оправился от травм, полученных в страшном ДТП, в которое он попал в 2005 году. Тогда актер театра и кино несколько недель пролежал в коме, потерял способность внятно говорить и самостоятельно передвигаться. Николай Петрович не дожил до своего 74-летия всего один день. Семья готовилась его поздравить.

«Хотели отпраздновать в ресторане. На этом настаивал сам Николай Петрович. Но по состоянию его здоровья это было уже невозможно. Поэтому заказали ему в палату торт и шарики. Однако Николай Петрович так и не успел отметить свой праздник», - рассказали в интервью друзья семьи.

О смерти Николая Караченцова стало известно этим утром. «Звезде» об этом сообщил его сын Андрей. Позже скорбную новость подтвердили супруга актера, его друзья и коллеги. В последние недели Николай Караченцов не выходил из больничной палаты. Прощание с артистом, скорее всего, состоится в «Ленкоме».