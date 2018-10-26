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Граф Резанов и старший лейтенант Орлов: роли Николая Караченцова, которые стали знаковыми

Екатерина ГАБЕЛЬ
12:39 26.10.2018
Сегодня актер театра и кино заслуженный артист РСФСР скончался на 73-м году жизни.
Фото: Igor Gnevashev, Natalya Loginova Russian Globallookpress, Юрий Абрамочкин РИА Новости

Сегодня стало известно, что ушел из жизни актер театра и кино народный артист РСФСР Николай Караченцов.

Он был настоящим символом целой эпохи. Его яркие роли - графа Резанова, Билли Кинга, Джефферсона Хоупа, старшего лейтенанта Николая Орлова - запомнились зрителям нескольких поколений. «Звезда» вспоминает фильмы с участием Николая Петровича, которые любят и в нашей стране, и за рубежом.

«Юнона и Авось»

Первая рок-опера в СССР. Николай Караченцов сыграл там графа Николая Петровича Резанова. К слову, Резанов был вполне реальным историческим персонажем. Путешественник, дипломат и предприниматель, он стоял у истоков русско-американской кампании. И действительно в Калифорнии влюбился в дочь коменданта крепости Кончиту.

Картинка Спектакль, который изначально вызывал у вышестоящего начальства много вопросов, в итоге уже 40 лет идет на сцене «Ленкома» с неизменным аншлагом. Николай Караченцов играл Резанова с 1981 года вплоть до несчастного случая в 2005 году.

«Батальоны просят огня»

Фильм рассказывает об одном из самых кровопролитных эпизодов Великой Отечественной войны - форсировании Днепра.

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Старший лейтенант Орлов в исполнении Караченцова стал символом мужества и самопожертвования. Когда его непосредственный командир получает тяжелое ранение, он и герой Александра Збруева капитан Ермаков берут на себя командование. Немцы стягивают к расположению двух батальонов, остатками которых теперь командуют Орлов и Ермаков, все больше сил, и советские войска оказываются окружены. Им необходима огневая поддержка, но подполковник Иверзев вынужден был, следуя приказу командования, отвести дивизии и оставить пехоту без прикрытия, тем самым обрекая ее на верную смерть.

Герой Караченцова, осознавая, что другого выхода нет, решает задержать прорывающиеся к позициям танки, чтобы дать шанс своим сослуживцам вырваться из окружения.

«Старший сын»

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Трогательная и поучительная история по пьесе Александра Вампилова знакома нескольким поколениям телезрителей. В ней Караченцов исполнил роль того самого «старшего сына», который изначально просто хочет воспользоваться чужим радушием, чтобы переночевать в незнакомом городе, поэтому представляется внебрачным сыном кларнетиста Андрея Сарафанова.

А в итоге проникается сначала уважением, потом симпатией, и наконец трогательной любовью и к своему «отцу», и к «младшему брату».

«Человек с бульвара Капуцинов»

Герой Караченцова Билли Кинг заставлял хохотать всех практически каждый раз, когда появлялся на экране. В прошлом пьяница и дебошир, он становится лучшим другом истинного джентльмена Джонни Феста, который приехал на Дикий Запад с благими намерениями.

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Кинг, проникнувшись любовью к «фильме», которую привез герой Андрея Миронова, перевоспитывается, бросает пить, а в финале, осознав, как далеко от искусства то, что им пытается подсунуть сменщик Феста, даже выбегает из салуна и зовет своего уехавшего друга.

«Белые росы»

Здесь Николай Караченцов сыграл роль Васьки, младшего из трех сыновей уважаемого в деревне Белые росы человека. Он балагур и весельчак на людях, производит впечатление совершенно безответственного человека, однако это только видимость. На самом деле Васька - примерный и любящий отец.

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Он души не чает в дочери, хотя и понимает, что она ему неродная. И даже соглашается пойти на развод, в принципе почти немыслимое для тех времен мероприятие, только чтобы любимая женщина была счастлива. Однако заканчивается все, как принято говорить, хорошо. Его жена Маруся, осознав свою ошибку, просит Ваську вернуться.

Николай Петрович Караченцов сыграл за свою карьеру множество ролей. На их перечисление уйдет не один час. Но с уверенностью можно сказать, что каждый житель России будет помнить образы, созданные им.

Как сообщил «Звезде» его сын Андрей, прощание с артистом пройдет в театре «Ленком».

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