WhatsApp разработал собственные стикеры

Пользователи WhatsApp скоро получат возможность прикреплять стикеры к своим сообщениям.

В самой компании нововведение назвали еще одним «способом самовыражения». Поначалу использовать можно будет только заготовки штатных дизайнеров WhatsApp, но на сайте приложения уже опубликована новость с призывом участвовать в развитии «наклеек» и сторонних создателей.

Нововведение станет доступным для пользователей в течение ближайших недель.

Напомним, ранее WhatsApp в устройствах с операционной системой iOS ввел новую функцию - дополнительной защиты на свою переписку.