«У него была любящая жена» - Василий Ливанов о значимости супруги Караченцова в жизни актера

Народный артист РСФСР Василий Ливанов прокомментировал «Звезде» печальную новость о смерти актера театра и кино Николая Караченцова.

Он подчеркнул, что Караченцов останется в памяти не только как хороший человек, но и как прекрасный актер и певец.

«Слава богу, что у него была любящая жена, которая продлила его жизнь и опекала его. И слава богу, что он жил, в общем, полноценной жизнью. Царство ему небесное», - сказал Ливанов.

О смерти Николая Караченцова стало известно сегодня, 26 октября. Информацию «Звезде» подтвердил сын актера, Андрей. Вероятнее всего, прощание с актером состоится в театре «Ленком».