По факту гибели людей из-за потопа на Кубани возбуждены уголовные дела

По факту гибели людей в Краснодарском крае Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ. Соответствующее заявление размещено на официальном сайте ведомства. Ранее появилась информация о гибели шести человек в результате сильнейших ливней, которые спровоцировали сход селевых потоков.

«Следственными органами СК РФ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"). Проводится комплекс следственных действий по установлению обстоятельств произошедшего. Назначено производство судебно-медицинских экспертиз», - говорится в официальном сообщении.

Следствие располагает информацией, что накануне, после резкого ухудшения погоды в Туапсинском районе, погибла 71-летняя женщина. Тело погибшей поисковая группа обнаружила в селе Кривенковском у ее частного дома. Немногим позже спасатели нашли тело 81-летнего мужчины. После осмотра и проведения необходимых экспертиз судебные медики пришли к выводу, что пожилые люди утонули.

Параллельно ведутся поиски еще одной женщины, жительницы Туапсе. По заверениям очевидцев, ее сбило с ног сильнейшим потоком воды и унесло течением в водосточную яму. До сих пор местонахождение пропавшей не установлено. Следователи работают и в станице Кабардинской Апшеронского района, и в Хадыженске, где в общей сложности были обнаружены тела четырех человек.

Краснодарский край переживает сильнейший удар стихии. В регионе не прекращаются ливни. Улицы городов оказались затоплены. Сотни человек эвакуированы, более тысячи домовладений и приусадебных участков оказались в воде. Группировка сил и средств МЧС в зоне бедствия постоянно наращивается. Контролирует ход поисково-спасательных и восстановительных работ лично глава ведомства.