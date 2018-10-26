Украинский министр на форуме в Белоруссии попросил не говорить по-русски

Министр регионального развития и жилищного хозяйства Украины Геннадий Зубко обратился к участникам Форума регионов Белоруссии и Украины в Гомеле с необычной просьбой. Он попросил белорусских участников не говорить на русском языке.

Зубко радостно поприветствовал присутствовавших и отметил «конструктивность» диалога стран-участниц. Однако на этом он не ограничился.

«Сегодня здесь представители Украины и Белоруссии. Я выступаю на украинском языке и с удовольствием послушаю белорусских коллег на белорусском языке», - передает РИА Новости слова Зубко.

Но белорусы продолжили выступления, говоря на русском. На нем же свою речь говорил и посол Украины в Минске Игорь Кизим.

Ранее депутаты Херсонского городского совета отменили решение о предоставлении русскому языку статуса регионального. В 2012 году в Херсоне русский язык стал таковым в рамках закона «Об основах государственной языковой политики».