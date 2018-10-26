Более 11 тысяч человек остаются без света в Краснодарском крае

В Краснодарском крае без электроснабжения осталось более 11 тысяч человек. Причиной этому стали сильный дождь, гроза и ветер, уточняется в материалах Минэнерго РФ.

«Без электроснабжения остаются бытовые потребители в Туапсинском и Апшеронском районах, Адлерском, Лазаревском и Дагомысском районах города Сочи», - отмечается в сообщении.

Кроме того, в министерстве отметили, что к аварийно-восстановительным работам привлечено 14 бригад, а именно 35 человек и 14 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Краснодарский край направлен специалист Минтруда РФ с целью координации работ по социальной помощи пострадавшим. Также известно, что количество погибших в результате инцидента увеличилось до шести человек.