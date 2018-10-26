«Одаренный, всесторонний, с чисто мужской харизмой»: Немоляева рассказала, как восхищалась работами Караченцова

Народная артистка РСФСР актриса театра и кино Светлана Немоляева выразила соболезнования в связи со смертью актера Николая Караченцова. Ей не довелось стать его компаньоном в работе, но она всегда следила за его ролями и восхищалась им как актером и мужчиной.

«Уходит целое поколение. Ушел замечательный артист, одаренный, всесторонний, который и пел, и играл, и двигался изумительно. У него была чисто мужская харизма», - отметила артистка.

Она выразила свои соболезнования родным и близким актера, подчеркнув, что его работами нельзя было не восхищаться.

«Он был замечательным, он был гордостью советского и российского театра и кино», - сказала Немоляева.

Напомним, актер театра и кино Николай Караченцов умер в пятницу, 26 октября, около 9 часов утра в больничном отделении реанимации. Ему было 73 года.