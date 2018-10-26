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В Moody's объяснили взаимосвязь между рейтингом РФ и санкциями США

Ян Брацкий
11:00 26.10.2018
В январе Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз России со стабильного на позитивный.
В Moody's объяснили взаимосвязь между рейтингом РФ и санкциями США
Фото: moodys.com

Новые санкции Вашингтона не окажут существенного влияния на суверенный рейтинг РФ. В ближайшее время не стоит ожидать его понижения. Об этом в интервью РИА Новости сообщила старший вице-президент, ведущий аналитик Moody's по суверенному рейтингу России Кристин Линдоу. Тем не менее эксперт предупредила, что из-за ужесточения санкций прогноз могут пересмотреть с позитивного на стабильный.

«Если будут введены более жесткие санкции, мы, вероятно, возьмем паузу, чтобы посмотреть фактическое влияние на кредитный профиль страны, прежде чем повышать рейтинг до инвестиционного уровня», - предупредила Линдоу.

Накануне ведущий аналитик Moody's сообщила, что агентство готово повысить рейтинг России до инвестиционного уровня уже в следующем году. Но только при условии отсутствия новых санкций и изменений внутри самой страны.

Кристин Линдоу пояснила, что у российских властей есть все необходимые инструменты для того, чтобы справиться с возможными новыми санкциями. Причем по сравнению с 2015 годом госфинансы РФ находятся в более выгодной позиции, чтобы выдержать санкционные давление, особенно в отношении госдолга.

Сегодня, по мнению аналитика, ЦБ и Минфин «адаптировали свою политику для противодействия санкциям». Вопрос лишь в том, будут ли введены новые ограничения и станут ли они долгосрочными. Тем временем в США уже осознали бесперспективность санкционной политики. По мнению Линдоу, она бьет в первую очередь по европейским союзникам, влияя на их экономику и торговлю.

Российский рынок акций и национальная валюта оказались в непростом положении в апреле и августе, после громких заявлений из-за океана о введении дополнительных санкций против России. Летом группа сенаторов США предложила проект закона, в том числе о санкциях против госдолга и госбанков. Среди возможных фигурантов списка такие банки, как ВЭБ, Сбербанк, «Газпромбанк» и другие.

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