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«Великий, громадный человек» - Юрий Торсуев о своем знакомстве с Караченцовым

Наталия Майорова
11:02 26.10.2018
Юрий Торсуев, который сыграл Сергея Сыроежкина в фильме «Электроник», прокомментировал печальную новость о смерти Николая Караченцова.
Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Актер Юрий Торсуев в комментарии «Звезде» рассказал о своем знакомстве с актером театра и кино Николаем Караченцовым, которого не стало сегодня, 26 октября.

Торсуев подчеркнул, что Караченцов был «большим, великим, громадным человеком».

«Великий актер. Он был абсолютно коммуникабельным, не говоря о способности и громадном таланте. Нам посчастливилось работать вместе с ним. Большая утрата для всех нас. Самое неприятное, что завтра у него день рождения», - сообщил он.

В заключение Торсуев подчеркнул, что смерть Караченцова - это большая утрата для всех россиян.

Ранее печальное известие прокомментировал народный артист России Дмитрий Певцов. Он рассказал, что с детства восхищался Николаем Караченцовым и всегда смотрел на него «снизу вверх».

Актеру театра и кино Николаю Караченцову было 73 года. Прощание с ним, вероятнее всего, состоится в театре «Ленком».

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