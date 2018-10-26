«Хотелось верить в чудо»: Проклова выразила соболезнования в связи со смертью Караченцова

Новость о смерти Николая Караченцова застала российскую актрису театра и кино Елену Проклову врасплох. Несмотря ни на что, она до последнего не хотела верить, что «этот удивительный артист и замечательный человек уйдет так рано».

«Хотелось верить в чудо. В то, что он выздоровеет, в то, что будет работать», - поделилась Проклова.

Она выразила свои соболезнования родным и близким легендарного актера.

«Для всех нас, для зрителей, для людей, которые работали с ним, - это огромная потеря. Пусть земля ему будет пухом. Вечная память замечательному актеру и очень хорошему человеку», - сказала актриса.

Напомним, актер театра и кино Николай Караченцов умер в пятницу, 26 октября, около 9 часов утра в больничном отделении реанимации. Ему было 73 года.