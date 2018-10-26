«Я всегда смотрел на него снизу вверх»: Певцов поделился воспоминаниями о Караченцове

Народный артист России Дмитрий Певцов отреагировал на печальную новость о смерти актера театра и кино Николая Караченцова.

В комментарии «Звезде» Певцов отметил, что Караченцов был не просто блистательным русским артистом, но и гордостью театра и кино.

«Когда говорили "Петрович", все понимали, о ком идет речь. Он был такой человек-легенда даже внутри театра со своими совершенно дикими загрузками, перелетами, концертами и кино. Человек-молния», - отметил артист.

Певцов также подчеркнул, что без таланта, энергии и обаяния Караченцова не было бы и такого знаменитого спектакля, как «Юнона и Авось».

«Мы с Николаем Петровичем никогда семьями не дружили. Несколько раз снимались в кино. Но для меня он всегда был такой живой легендой и с детства обожаемым мной по фильмам «Старший сын», «Белые росы». Я всегда смотрел немножко снизу вверх и наблюдал за этим блистательным художником, удивительным человеком широкой души. Он наш, русский талант. Безмерный, со взлетами, падениями, страстями», - заключил он.

Сегодня, 26 октября, умер актер театра и кино Николай Караченцов. Ему было 73 года. Информацию подтвердил «Звезде» его сын, Андрей Караченцов. Прощание с актером, вероятнее всего, состоится в театре «Ленком».