Ожившая история: для съемок «Несокрушимого» восстановили танки военных времен

Военно-историческая драма «Несокрушимый», премьера которой состоялась 25 октября во всех кинотеатрах России, в первый же день стала лидером проката, обойдя мировые блокбастеры. В основе ленты - реальные исторические события. Экипаж тяжелого советского танка КВ-1 разбил целую колонную немецкой бронетехники в 1942 году под Ростовом.

В мире осталось не более десяти таких машин. Одна из них находится в музее под Санкт-Петербургом и является самым ценным экспонатом. Заводится 77-летний ветеран с пол-оборота. В 1941 году он принимал участие в боях на Невском пятачке, защищая Ленинград. Пострадавшую тогда машину было решено отправить на ремонт на другой берег Невы, но понтон обстреляли, и танк затонул. Лишь недавно его удалось найти и поднять со дна для полного восстановления.

Реставраторы специально не стали трогать следы от попаданий немецких снарядов - они как нельзя лучше показывают истинное предназначение боевой машины. При этом нет ни одной пробоины - немцы не зря называли КВ-1 «Призраком» за его неуязвимость.

По сюжету картины восстановить грозный КВ-1 танкистам помогает инженер-технолог Павла Чумак. Это также исторический факт - девушки отправлялись в командировки на фронт, чтобы чинить танки, которые они же и собирали.

Исполнитель «главной роли», танк КВ-1, тоже был собран именно на Кировском заводе - уже в момент блокады города. Поэтому машина была сразу брошена на защиту Ленинграда, где и погибла. Но теперь, после тщательной реставрации, это единственный в России оригинальный танк такого типа на ходу. И он еще «повоюет».