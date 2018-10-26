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Марк Захаров рассказал о роли Караченцова в становлении современного «Ленкома»

Вадим Иванов
10:12 26.10.2018
Николай Караченцов умер утром 26 октября в возрасте 73 лет.
Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости

В Москве утром 26 октября ушел из жизни Николай Караченцов, прославленному актеру было 73 года. Своими воспоминаниями о нем поделился со «Звездой» Марк Захаров, художественный руководитель и главный режиссер «Ленкома» - театра, где Караченцов прослужил всю свою жизнь.

«Человек, который стоял у истоков нового театра. Он строил новый "Ленком". Это было его предложение - уйти в народный фольклор городской, воздержаться от каких-то пафосных названий», - сказал он.

«Он замечательно представлял нашу страну, играя главную роль в "Юноне и Авось" в Париже, Нью-Йорке, Амстердаме и других городах. Он много сделал для театра. Конечно, кончина в какой-то степени была ожидаема, и тем не менее это большая горесть», - добавил Захаров.

Дата и место прощания с Николаем Караченцовым будут определены позднее. Как рассказал «Звезде» его сын Андрей, скорее всего, прощание состоится именно в «Ленкоме».

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