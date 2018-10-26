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Депутат Рады устроил драку в прямом эфире: видео

Наталия Майорова
09:47 26.10.2018
Причиной драки стало оскорбление одного из участников программы в адрес своего оппонента.
Видео: Телеканал Прямий, YouTube

В эфире украинского телеканала «Прямий» произошла очередная драка: внефракционный депутат Верховной рады, бывший министр здравоохранения Олег Мусий с помощью кулаков собрался разрешить конфликт со своим оппонентом, главой организации «Всеукраинская сеть ЛЖВ» Дмитрием Шерембеем.

Причиной конфликта стало высказывание Мусия, который назвал второго участника «классическим манипулятором и лжецом». В ответ на это Шерембей схватил стакан с водой и выплеснул содержимое на оппонента, после чего завязалась драка.

Кадры «схватки» были опубликованы на YouTube. Во время драки ведущие бросились разнимать конфликтующих, что удалось сделать не сразу. Отмечается, что темой программы была медицинская реформа.

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