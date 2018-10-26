Умер Николай Караченцов

Скончался актер театра и кино Николай Караченцов. Об этом сообщил «Звезде» его сын Андрей Караченцов.

По словам сына артиста, Николай Караченцов умер около 9 часов утра в больнице в реанимации, где он находился последние два дня. Актеру было 73 года.

Прощание с актером, скорее всего, пройдет в театре «Ленком», добавил Андрей Караченцов.

Николай Караченцов родился 27 октября 1944 года в Москве, с отличием окончил Школу-студию МХАТ, а в 1967 году поступил служить в «Ленком» (тогда он назывался Театр имени Ленинского комсомола).

В «Ленкоме» Караченцов прослужил всю свою жизнь, создав множество ярких образов, таких как Меншиков из постановки «Шут Балакирев» или граф Резанов из рок-оперы «Юнона и Авось».

Актер оставил и значительный след в кино, среди его ролей - гангстер Урри из «Приключений Электроника», ковбой Билли Кинг из «Человека с бульвара Капуцинов», маркиз Рикардо из ленты «Собака на сене» и многие другие.

В ночь на 28 февраля 2005 года актер попал в крупное ДТП и получил серьезную черепно-мозговую травму, от которой окончательно так и не оправился.