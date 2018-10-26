Число жертв крупного наводнения на Кубани возросло до шести человек

Количество погибших в результате сильнейшего наводнения в Краснодарском крае увеличилось до шести человек. Ранее сообщалось о двух погибших.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, еще трое человек в результате удара стихии пострадали (двое из них госпитализированы), один пропал без вести.

Всего на территории трех районов было подтоплено около двух тысяч домов, в которых проживают почти шесть тысяч человек. Власти эвакуировали свыше 380 местных жителей.

Очевидцы публикуют шокирующие кадры в социальных сетях. В частности, на видео показаны бурлящие реки на улицах города, а также плывущие по ним машины и холодильники.

Стихия повлияла на движение поездов. В настоящее время к ликвидации последствий ЧП было привлечено более 700 человек и задействовано 150 единиц техники.