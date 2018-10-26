Горбачев заявил о начале новой гонки вооружений

Бывший президент СССР Михаил Горбачев констатировал начало новой гонки вооружений. По его мнению, намерение Соединенных Штатов выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) свидетельствует именно об этом.

Горбачев подписал это соглашение более 30 лет назад. Теперь он написал специальную колонку для New York Times, в которой говорит, что «объявлена новая гонка вооружений».

Бывший руководитель СССР отметил, что выход США – «не первая жертва милитаризации международной обстановки» и напомнил про 2002 год, когда в Вашингтоне приняли решение выйти из договора ПРО, а в текущем году – из соглашения по иранской атомной программе.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США намерены выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Причиной он назвал якобы нарушение его условий Россией.