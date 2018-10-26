Сошедший на Кубани сель повредил магистральный нефтепровод

На Кубани сошедший сель повредил магистральный нефтепровод Тихорецк - Туапсе-1. Об этом говорится в заявлении на сайте компании «Черномортранснефть».

ЧП произошло в ночь с 25 на 27 октября в районе поселка Греческого. По предварительной информации, из трубы вытекло около пяти кубических метров нефти.

В «Черномортранснефти» добавили, что аварийно-ремонтные службы приступили к устранению последствий происшествия. Транспортировка нефти по магистрали была временно приостановлена.

Тем временем министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Капустин сообщил журналистам, что число жертв наводнения на юге России возросло до шести человек. Ранее сообщалось о двух погибших.