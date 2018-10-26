Мощный селевой поток разрушил мост и смыл автобус со школьниками в Иордании

В Иордании произошла страшная трагедия: экскурсионный автобус со школьниками смыло потоком воды. В результате ЧП погибли 18 человек, десятки были ранены.

В связи с инцидентом король Иордании Абдалла II отменил рабочий визит в Бахрейн, который был запланирован на пятницу, 26 октября.

Уточняется, что школьники направлялись на экскурсию в район Мертвого моря. Однако в момент, когда автобус находился на мосту, на него обрушился мощнейший селевой поток, который был вызван проливными дождями.

В результате хлынувшие воды разрушили мост, а автобус унесло течением.

В настоящий момент поиски пропавших без вести людей продолжаются. Израиль уже направил поисково-спасательные вертолеты на помощь Иордании. Кроме того, в операции по спасению пропавших школьников также принимает участие и израильская армия.