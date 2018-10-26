Общавшаяся с Путиным журналистка NBC потребовала $50 млн за свое увольнение

Телеведущая Мегин Келли, которая была уволена с канала NBC, потребовала от телекомпании 50 миллионов долларов.

Как уточняет TMZ, еще до расторжения контракта журналистка получала ежегодно 25 миллионов долларов. Причем срок контракта заканчивался лишь через год и девять месяцев.

Издание также отмечает, что Брайан Фридман, адвокат телеведущей, собирается позвонить в телекомпанию и потребовать выплатить Келли всю зарплату, которая полагается ей по договору.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что NBC уволила журналистку, которая в прошлом году брала у Путина интервью. Причиной увольнения ведущей стало ее выступление в утреннем шоу на NBC, где она заявила, что белый житель США может столкнуться с непониманием со стороны общественности, если «во время празднования Хэллоуина наденет на себя черную маску или покрасит свое лицо темной краской».

По данным другого издания, сумма, на которую могла бы рассчитывать Келли, достигла бы 69 миллионов долларов в случае опровержения нарушения с ее стороны.