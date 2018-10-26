В Италии пропало знаменитое Голубое озеро

Теплота климата стала причиной крупной природной «пропажи». В итальянских Альпах полностью исчезло горное Голубое озеро (Лаго Адзурро).

Знаменитый водоем в итальянской провинции Сондрио пропал из-за рекордно теплой погоды, которая установилась на местности. «Пропажа» обнаружилась неожиданно: фотограф, который пришел к озеру за новыми красивыми снимками, увидел, что снимать попросту больше нечего - озеро высохло.

«Возможно, было бы целесообразно начать думать о том, чтобы не тратить впустую воду», - передает его слова портал GreenMe.

Между тем это уже не первый случай, когда Голубое озеро пересыхает. Водоема не стало в 2005 году из-за засухи, но спустя два года озеро искусственно наполнили снова, и оно начало восстанавливаться уже естественным способом. Голубое озеро включено в список природных мест, «которые нельзя забыть», составленный Итальянским фондом защиты окружающей среды.