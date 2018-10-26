Меняющее форму черное «облако» возникло в небе над Краснодаром: видео

«Гудящее» черное «облако» могли наблюдать жители Краснодарского края. Очевидцы сняли происходящее на видео в районе села Некрасовская.

«Первый раз такое вижу», - комментирует автор ролика.

Как видно на кадрах, которые публикует «Звезда», «облако» ежесекундно меняет свою форму. Однако птицы, из которых оно состоит, на протяжении длительного времени кружат в небе, создавая тем самым фоновое гудение.

Помимо этого загадочного явления, на Краснодарский край обрушилась стихия - из-за проливных дождей улицы нескольких районов затопило. В результате инцидента есть погибшие. Как стало известно недавно, специалист Минтруда РФ направился на Кубань для помощи в связи с ЧС.