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Любовь зла: социологи узнали, почему несчастливые пары боятся расставания

Наталия Майорова
07:46 26.10.2018
Социологи выяснили, что основной причиной нежелания расставаться у несчастливых пар является страх одиночества или боязнь ранить чувства своей второй половинки.
Любовь зла: социологи узнали, почему несчастливые пары боятся расставания
Фото: Gary Houlder moodboard, Globallookpress

Психологи США и Канады провели два параллельных исследования и выяснили, почему несчастливым парам так нелегко разорвать отношения. Результаты были опубликованы на сайте Американской психологической ассоциации.

В частности, в первом исследовании приняли участие почти 1,4 тысячи человек в возрасте около 26 лет. Во втором эксперименте были задействованы 500 респондентов, средний возраст которых составил 32 года. Причем большая часть из них на момент начала исследования собиралась расстаться со своей второй половинкой.

Результаты обеих работ получились идентичными. Так, социологи выяснили, что основной причиной сложности расставания стало нежелание ранить чувства своей второй половинки. Психологи убеждены, что эта черта характерна для людей, поскольку человек старается принести пользу другим без получения чего-либо взамен.

«Когда люди осознавали, что их партнер сильно к ним привязан, они реже становились инициаторами расставания. Это касалось и тех, кто сам при этом был не сильно привержен второй половинке, а также тех, кто был недоволен своими отношениям», - отмечается в исследовании.

Также социологи отметили, что предыдущие работы показали несколько другие результаты. Например, еще одной причиной боязни разорвать отношения со своей второй половинкой стали силы, потраченные на эти отношения, или боязнь остаться одному. Таким образом, исследователи отметили, что выбор между расставанием и продолжением отношений основывался исключительно на личных интересах.

Ранее ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде выяснили, что счастливые отношения в парах начинаются с простого слова «мы». Исследователи проанализировали 30 научных работ, которые включают данные в общей сложности почти о 5300 участников.

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