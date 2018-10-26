СМИ сообщили о перевозке «Белыми касками» отравляющих веществ по Идлибу

Члены организации «Белые каски» перевезли отравляющие вещества из сирийского города Джиср-аш-Шугур в провинции Идлиб в населенный пункт Хирбет Амуд.

Неизвестно, что именно и с какой целью было перемещено. Но известно, что при этом «Каскам» помогали боевики. Таким образом, организация продолжает подготовку к инсценировке применения химического оружия на территории Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Аль-Маядин».

Напомним, ранее руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Владимир Савченко заявил, что ИГИЛ* удалось захватить баллоны с хлором в результате атаки на одну из террористических группировок, находящихся на территории Сирии. По словам Савченко, также в итоге атаки были убиты несколько боевиков и членов организации «Белые каски».

*ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в РФ