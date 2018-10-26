Светлое будущее: новые линии освещения запущены в городах Подмосковья

В рамках реализации программы «Светлый город» в нескольких городах Подмосковья запущены новые линии освещения. С таким заявлением выступил министр энергетики Московской области Леонид Неганов.

Он отметил, что в 2017 году рекордсменом по количеству введенных линий была Истра - там было реализовано почти 50 километров. В этом же году объемы снижены не были.

«Решения соответствуют мировым стандартам по энергоэффективности и качеству освещения», - цитирует его сообщение 360.

Неганов подчеркнул, что в текущем году запланирован втрое больший объем работ, которые идут «полным ходом». Новые линии освещения были включены также в Наро-Фоминске, Истре и Рузе, а также в ряде других муниципальных образований.

Областная программа «Светлый город» стартовала в прошлом году. Она направлена на повышение энергоэффективности уличного освещения, а также на создания комфортных условий в местах, где россияне проводят досуг.