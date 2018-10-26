Мамаев назвал свой арест показательной поркой

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Павел Мамаев заявил, что недоволен своим пребыванием в СИЗО.

Он признал свою ошибку и неподобающее поведение и выразил постоянную готовность сотрудничать со следствием. Но спортсмену хотелось бы видеть большую пользу от этого.

Футболист назвал инцидент с собой и своим коллегой Александром Кокориным «показательной поркой» и задался вопросом о том, «сколько сидеть», чтобы общество «повернулось лицом» к оступившимся спортсменам.

«Это (раскаяние – прим. ред.), увы, не отражается на мере пресечения, нас не отпускают. Зачем держать в СИЗО, отрывать от детей, от семьи? А нам дают понять, что так хочет общество», —передает «МК» слова Мамаева.

Напомним, в понедельник, 8 октября, стало известно о конфликте, произошедшем в кофейне на северо-западе Москвы между российскими футболистами Александром Кокориным, Павлом Мамаевым с одной стороны и чиновником Министерства промышленности и торговли РФ Денисом Паком и директором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным с другой. Между ними возникло недопонимание, и в ход пошли стулья. Перед этим спортсмены успели в составе группы неизвестных нанести серьезный вред здоровью водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В результате произошедших событий на них было заведено уголовное дело.