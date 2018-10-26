Минтруд направил специалиста на Кубань для помощи в связи с ЧС

В Краснодарский край направлен специалист Минтруда РФ в связи с ЧС с целью координации работ по социальной помощи пострадавшим. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На территории Туапскинского и Апшеронского районов в связи с мощными дождями произошли подтопления. То же самое произошло и в Сочи. Население частично было эвакуировано, оперативные службы переведены на усиленный режим работы. В настоящее время ведутся подворовые обходы для оценки ущерба от стихии.

«Будет организована работа по оценке размещения граждан в ПВР (пунктах временного размещения), условий питания, поставки одежды, доставки пенсий, состояния инвалидов», - говорится в сообщении.

Глава Минтруда РФ Максим Топилин уже поручил пенсионному фонду, а также Роструду и Фонду социального страхования заняться организацией работ по восстановлению утраченных документов, техсредств реабилитации инвалидам и расследованием несчастных случаев на производстве с последующими выплатами доставкой пенсий.

Кроме того, в Краснодарский край прибыл глава МЧС РФ Евгений Зиничев для контроля за ходом ликвидации последствий циклона.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в Краснодарском крае из-за проливных дождей. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона.