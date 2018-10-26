Госдума приняла в первом чтении проект по налогообложению самозанятых

Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов об установлении налогового режима для самозанятных граждан России. Инициатива поступила от депутатов и членов Совета Федерации.

Режим планируется ввести в качестве эксперимента для лиц, имеющих доход от своей деятельности, не имея при этом работодателя не привлекая наемных работников.

Эксперимент может занять 10 лет, начавшись с 1 января 2019 года и продлившись до 2028 года. Самозанятым предложат зарегистрироваться в качестве налогоплательщика и сообщать данные о своей деятельности через мобильное приложение. Налог для них составит 4% от продажи товаров или оказания услуг для физических лиц и 6% для юридических. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в Госдуме одобрили предложение повысить МРОТ. Он может вырасти на 117 рублей.