Депутат Рады предостерег Украину от разрыва соглашения по Азовскому морю с РФ

Украинским властям не следует разрывать договор с Россией о совместном использовании Азовского моря. С таким призывом выступил депутат Верховной рады и член «Блока Петра Порошенко» Вадим Денисенко в эфире телеканала «112 Украина».

Он отметил, что разорвать этот договор «де-факто невозможно».

«Потому что мы сами себя загоняем в европейских судах и своих дальнейших действиях на дипломатическом и юридическом фронте в тупик», - подчеркнул Денисенко.

Вместе с тем он призвал власти Украины наращивать группировки кораблей в Азовском море. Денисенко отметил, что Киеву якобы следует «выстраивать свой паритет».

Ранее Европарламент представил резолюцию, в которой содержался призыв к властям ЕС о возможном усилении санкции против РФ в случае «эскалации» в Азовском море.

Также в документе предложили рассмотреть возможность создания поста «спецпосланника по Крыма и Донбассу».