Трамп и Макрон обсудили дальнейшую судьбу ДРСМД

Судьба договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) должна стать предметом многосторонних консультаций. К ним, помимо России и США, нужно привлечь и другие страны. Об этом в ходе телефонной беседы договорились президенты Соединенных Штатов и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон.

Не исключено, что эту тему поднимут уже завтра - на саммите в Стамбуле. Лидеры четырех государств, а именно России, США, Франции и Германии, приедут в столицу Турции обсуждать сирийскую проблематику.

Но недавнее громкое заявление Трампа о выходе его страны из основополагающего для мировой безопасности соглашения может скорректировать повестку саммита. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков этого не исключил.