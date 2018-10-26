СМИ сообщили, откуда рассылались адресованные американским политикам посылки с бомбами

Спецслужбы США считают, что несколько посылок с самодельными бомбами прошли через центр по сортировке почты в городе Опа-Лока на юге Флориды. Как передает CNN, ссылаясь на источники, по мнению следователей, как минимум часть посылок была отправлена именно из Флориды. В материале не уточняется, считают ли силовики, что те, кто отправлял взрывные устройства, живут в этом штате.

В данный момент в США обнаружены десять самодельных бомб, направленных восьми адресатам. Среди получателей опасных посылок актер Роберт Де Ниро, финансист Джордж Сорос, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, бывший президент США Барак Обама, экс-директор ЦРУ Джон Бреннан, бывший глава Минюста США Эрик Холдер, член Палаты представителей Максин Уотерс и бывший вице-президент США Джозеф Байден. Отметим, что все перечисленные люди известны либеральными взглядами и критикой американского лидера Дональда Трампа.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Вашингтон осуждает организаторов опасной рассылки. По ее словам те, кого признают виновным в произошедшем, понесут ответственность по всей строгости американского закона.