В Белом доме опровергли информацию о прослушке российскими спецслужбами телефона Трампа
По словам заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли, уровень защищенности телефона Дональда Трампа «соответствует самым передовым стандартам».
Фото: Marovich, CNP, AdMedia Globallookpress
Сообщения СМИ о том, что мобильный телефон Трампа прослушивают спецслужбы России и Китая являются недостоверными. Такое заявление сделал заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.
«Опубликованная в The New York Times статья о мобильном телефоне президента (США Дональда Трампа – прим. ред.) не соответствует действительности», - сказал Гидли.
Представитель Белого дома добавил, что у Трампа есть лишь один официальный правительственный телефон, «уровень безопасности которого соответствует самым передовым стандартам».
Ранее газета The New York Times, ссылаясь на осведомленные источники в спецслужбах США, распространила информацию, что китайская и российская разведки якобы прослушивают телефон американского лидера Дональда Трампа.