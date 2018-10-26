В Белом доме опровергли информацию о прослушке российскими спецслужбами телефона Трампа

Сообщения СМИ о том, что мобильный телефон Трампа прослушивают спецслужбы России и Китая являются недостоверными. Такое заявление сделал заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

«Опубликованная в The New York Times статья о мобильном телефоне президента (США Дональда Трампа – прим. ред.) не соответствует действительности», - сказал Гидли.

Представитель Белого дома добавил, что у Трампа есть лишь один официальный правительственный телефон, «уровень безопасности которого соответствует самым передовым стандартам».

Ранее газета The New York Times, ссылаясь на осведомленные источники в спецслужбах США, распространила информацию, что китайская и российская разведки якобы прослушивают телефон американского лидера Дональда Трампа.