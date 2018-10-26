Федор Конюхов намерен побить два рекорда на воздушном шаре

Путешественник Федор Конюхов намерен установить два рекорда на воздушных шарах – в 2019 году он поднимется в стратосферу, в 2020-м – совершит двойную кругосветку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя штаба экспедиций Оскара Конюхова.

Первый полет запланирован на апрель будущего года, пробный старт состоится в Австралии. Конюхов планирует подняться на высоту в 25 километров, для чего уже изготовлен самый большой шар в истории воздухоплавания – его объем составляет 100 тысяч кубических метров. Основной же подъем запланирован на сентябрь, и он состоится в России.

Федор Конюхов планирует побить рекорд, установленный в 2006 году и принадлежащий Виджайпату Синганья: индусу удалось подняться на высоту в 21 тысячу метров.

Второй маршрут – двойная кругосветка. В 2016 году сам Федор Конюхов установил сразу несколько мировых рекордов, обогнув земной шар за 11 дней. В 2020-м он намерен уложиться в три недели, дважды обогнув Землю.