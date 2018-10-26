Новый полис ОМС нужно получить до 1 ноября

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) нового образца можно будет получить до 1 ноября текущего года. В другой раз это получится сделать лишь с 1 января 2019 года. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на источник в Московском городском фонде ОМС.

Издание напоминает, что, согласно закону об обязательном медицинском страховании, «сменить страховую медицинскую организацию и обновить свои персональные данные путем оформления нового полиса ОМС можно не чаще одного раза в год и не позднее 1 ноября».

Отмечается, что данные правила действуют на всей территории РФ с 2011 года, однако российские граждане не слишком спешат менять свои старые полисы (зеленая пластиковая карточка образца 1998 года) на новые.

При этом, как сообщает газета, по закону лечебные учреждения не имеют права отказать в помощи больному с полисом старого образца, однако если случай не экстренный и произошел на выезде, то врачи могут попросить оплатить лечение.