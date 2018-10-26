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На Украине рассказали о газовом обмане населения

Роман Захаров
03:59 26.10.2018
По словам политика Дмитрия Спивака, население Украины переплачивает за газ в шесть-восемь раз.
На Украине рассказали о газовом обмане населения
Фото: Danil Shamkin, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Компания «Нафтогаз» является «огромной аферой», которая «вымывает деньги из страны». Соответствующее заявление сделал украинский политик, руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак.

По его словам, Украина «не слезла с российской газовой иглы» и продолжает закупать газ у РФ через европейские страны. Спивак также сообщил, что государство якобы добывает около 19 млрд кубометров голубого топлива в год, а население потребляет лишь 17 млрд кубометров, переплачивая при этом в шесть-восемь раз.

«В первую очередь это выгодно НАК “Нафтогаз”, которая является огромной аферой и финансовой прокладной, так как она ничего не добывает и не делает», - приводит NewsOne слова главы «Национальной стратегии развития».

Кроме того, Дмитрий Спивак высказал мнение, что в «Нафтогазе» «бадяжат украинский и российский газ», благодаря чему получают сверхприбыль.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко объявил «Нафтогазу» войну.

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