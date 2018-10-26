В Нью-Йорке снова эвакуировали здание Time Warner

Полиция Нью-Йорка снова провела эвакуацию торгового центра в здании штаб-квартиры корпорации Time Warner, сообщает ТАСС. Тревогу подняли после обнаружения в одном из магазинов подозрительного бесхозного пакета. В Полиции отметили, что паники при эвакуации не было.

«В целях предосторожности полиция Нью-Йорка в настоящее время проверяют пару оставленных без присмотра пакетов в торговом центре Time Warner», - говорится в заявлении полиции.

В первый раз Time Warner эвакуировали в среду, после того как в посылке, направленной экс-главе ЦРУ Джону Бреннану, было обнаружено взрывное устройство. В тот же день аналогичные посылки поступили в адрес Хиллари Клинтон, Барака Обамы и Джорджа Сороса.