Эксперты рассказали о плюсах нового налогового режима для самозанятых

Если закон о самозанятых будет принят, то он «сработает» лишь для одной категории российских граждан. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Абзалов.

«Есть три группы самозанятых. Первая группа – это те, кто занимается подработкой. Вторая группа – это люди, которые получают небольшие суммы, т.е. менее 50 тыс. рублей, они уходят в самозанятые не от хорошей жизни, а потому, что нет другой работы. И есть третья группа. К ним относятся, например, фотографы. Как показывает практика, такого типа люди (третья группа – прим. ред.), если они работают с юридическими лицами, то юрлица, которые выплачивают «белую» зарплату, требуют, чтобы такой тип людей становился индивидуальными предпринимателями. Соответственно для каждой из этой категории эта схема сработает по-разному. Прогнозирую, что эта система сработает только для третьей группы», - пояснил специалист в беседе с радиостанцией «Звезда».

В свою очередь профессор финансов Олег Шибанов убежден, что законопроект, в случае его принятия, даст возможность самозанятым «выйти из тени», плотить «относительно низкие» налоги и совершать дополнительные пенсионные отчисления.

«Это попытка государства ввести всех в правовое поле. Довольно низкими налогами людей привлечь, чтобы они эти налоги плотили. И с другой стороны обеспечить прозрачность этого дела. То есть, если человек оказывает кому-то услуги по маникюру и видно, что каждый месяц одна девушка перечисляет другой средства на карту, то это будет вызывать подозрение, особенно если эти средства более-менее одни и те же. Возможность выйти из тени и как самозянятому зарегистрироваться, плотить относительно низкие налоги, иметь возможность совершать отдельные пенсионные отчисления - все это достаточно разумный, наверное, подход к тому, как мы можем позволять этим самозанятым работать с государственными и с налоговыми органами», - заявил финансовый эксперт.

Ранее сообщалось, что в Госдуме одобрили в первом чтении пакет законопроектов о введении специального налогового режима для самозанятых граждан. Документ предполагает, что самозанятые будут платить налог по ставке 4%. В случае если услуги оказывают не физические, а юридические лица, ставка составит 6%. Также они освобождаются от уплаты страховых взносов, кроме платежей в Фонд обязательного медицинского страхования. Самозанятые должны будут самостоятельно нести ответственность за размер своих будущих пенсий и смогут добровольно отчислять взносы в Пенсионный фонд.