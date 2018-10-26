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Обвиняемому в США в киберпреступлениях россиянину Лисову грозит пожизненный срок

Роман Захаров
02:29 26.10.2018
По словам адвоката российского программиста, его подзащитный может получить срок, превышающий продолжительность человеческой жизни.
Обвиняемому в США в киберпреступлениях россиянину Лисову грозит пожизненный срок
Фото: Silas Stein, dpa, Globallookrpess

Российский программист Станислав Лисов, которого ранее Испания экстрадировала в США по обвинению в совершении кибепреступлений, может провести всю оставшуюся жизнь в тюрьме. Об этом рассказал адвокат россиянина Аркадий Бух.

«Станиславу может быть вынесен приговор, который превысит ожидаемую продолжительность его жизни в тюрьме. То есть, речь идет фактически о пожизненном сроке», - приводит газета «Известия» слова юриста.

Адвокат при этом подчеркнул, что «в большинстве случаев за подобные преступления не дают выше 25 лет тюрьмы», отметив, что и такое наказание будет слишком суровым.

«Поэтому сейчас мы ждем предложение от прокуратуры, когда в случае признания Станислава, он может получить относительно низкий срок», - заявил Бух.

Юрист также сообщил, что Лисов не признает своей вины и ждет суда присяжных. Приговор по делу программиста, по словам его адвоката, может быть вынесен в следующем году или даже в 2020 году.

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