Суд продолжит рассмотрение дела о разводе юмористов Петросяна и Степаненко

В пятницу Хамовнический суд Москвы продолжит рассмотрение дела о разводе и о разделе имущества звездных экс-супругов – Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники в суде, заседание пройдет в закрытом режиме.

На заседании будут рассмотрены два иска – поданный юристами Елены Степаненко и поданный представителями Петросяна. Иски связаны с тем, что экс-супруги так и не смогли договориться о несудебном разделе совместно нажитого имущества. Лишь одна из квартир юмористов в центре Москвы стоит столько же, сколько все прочее имущество, и поделить ее Петросян и Степаненко не могут. На одном из ранних заседаний суд арестовал спорное имущество и наложил арест на счета бывших супругов.

Представители судящихся сторон надеются, что на пятничном заседании будут сняты аресты с личных счетов Петросяна и Степаненко.

О том, что супруги, прожившие в браке 30 лет, разводятся, стало известно в начале августа этого года.