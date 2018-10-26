СМИ сообщили об увольнении бравшей у Путина интервью американской журналистки

Тележурналистка Мегин Келли, которая публично раскритиковала чрезмерную политкорректность в США, осталась без работы.

Как пишет New York Post, причиной увольнения ведущей стало ее выступление в утреннем шоу на NBC, где она заявила, что белый житель Соединенных Штатов может столкнуться с непониманием со стороны общественности, если «во время празднования Хэллоуина наденет на себя черную маску, или покрасит свое лицо темным гримом».

После этого американские либеральные силы и сторонники Демократической партии США обрушились с критикой на Мегин Келли, а также обвинили телеканал, где она работала, в расизме. В итоге ведущей пришлось публично извиниться за свои высказывания.

Издание отмечает, что официального сообщения об увольнении журналистки пока нет.

Весной этого года Мегин Келли записала интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, где глава государства дал ответы на ряд вопросов о внутренней и внешней политике России, а также о двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона.