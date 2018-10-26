«Несокрушимый» стал лидером проката в первый день показа

Российский фильм режиссера Константина Максимова «Несокрушимый» стал лидером проката в РФ в первый день показа.

Картина за 25 октября собрала почти 10,6 млн рублей, обойдя «Смолфут» (10,1 млн рублей), «Репродукцию» (9,2), «Веном» (8,8), «Хэллоуин» (6,2).

В основе фильма «Несокрушимый» лежит реальная история подвига экипажа танка «КВ-1» Семена Коновалова, 13 июля 1942 года принявшего неравный бой и уничтожившего 16 танков, 2 бронемашины и 8 автомашин с живой силой противника в районе хутора Нижнемитякин Тарасовского района Ростовской области.