Японец приютил у себя пятерых котят, а они оказались символами счастья

Японец приютил у себя пятерых, как ему показалось, котят, которых он нашел на улице, сообщает агентство Sora News 24. Мужчиной двигало исключительно милосердие: по японским законам, если не будет найден хозяин брошенных животных, их усыпляют.

Однако вскоре начались неожиданности.

Ветеринар, к которому мужчина отнес на всякий случай котят, сообщил, что это вовсе не котята, а щенки. Еще через несколько недель «щенки» подросли и перестали походить на собак.

Лишь благодаря экспертам удалось установить, что найденыши оказались детенышами тануки, японской енотовидной собаки. Согласно японской мифологии, они способны приносить счастье. Новорожденные тануки действительно похожи на котят и издают звуки, похожие на мяуканье.

Японец не решился оставить вестников счастья себе и передал их местной природоохранной организации.