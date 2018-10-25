В МВД не подтвердили слухи об огнестрельном ранении полицейского в Москве

Столичное МВД не подтвердило информацию о ранении полицейского на северо-западе Москвы.

«Информация о ранении сотрудника не подтвердилась», - сообщили в ГУ МВД РФ по российской столице.

В ведомстве уточнили, что ранее в полицию поступил ложный вызов, после которого в СМИ и попала информация о якобы ранении сотрудника правоохранительных органов.

Ранее некоторые средства массовой информации сообщили, что в Москве в районе станции метро «Щукинская» блюститель порядка получил огнестрельное ранение в голову.