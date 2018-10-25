На Житомирщине планируют ввести мораторий на русский язык

В Житомирской области Украины может быть введен мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта, сообщает ТАСС. С подобной инициативой выступили депутаты областного совета.

Как заявил Сидор Кизин, председатель регионального отделения партии «Свобода», выступившей инициатором запрета русского языка, сделано это для защиты украинского информационного пространства «от гибридных воздействий государства-агрессора» и чтобы «преодолеть последствия длительной русификации». Мораторий будет распространен на все формы русскоязычных культурных продуктов.

Ранее с подобной же инициативой выступили депутаты Львовского областного совета, проголосовавшие за запрет на публичное использование русского языка в регионе.