Путин обсудил с королем Саудовской Аравии ситуацию вокруг убийства Хашогги по телефону

Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абедль Азиз Аль Сауд поговорили по телефону.

Разговор состоялся по инициативе саудовской стороны.

Лидеры двух стран обсудили вопросы дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества, включая энергетическую сферу. Также они высказали мнения по сирийской проблеме и положению дел в ближневосточном регионе в целом. Кроме того, была затронута также ситуация вокруг «дела Джамаля Хашогги».

Аль Сауд подтвердил приглашение Путину посетить королевство. О дате и сроках визита пока неизвестно.

Джамаля Хашогги убили 2 октября во время посещения консульства в Стамбуле. По факту убийства продолжается расследование.