Сенчукова и Рыбин обратились к поклонникам после заявления о болезни раком

Солист группы «Дюна» Виктор Рыбин и его жена Наталья Сенчукова опубликовали в Instagram обращение к поклонникам после того, как обяъявили о том, что оба больны раком кожи. В видео пара поблагодарила всех неравнодушных за поддержку.

«Спасибо, что пожалели нас, за добрые слова большое спасибо. Если честно, мы с Натальей намучились, но посчитали нужным обо всем вам рассказать», - сказал Рыбин.

Также артисты рассказали, что в данный момент находятся во Флоренции и отмечают день рождения Натальи. Несмотря на диагноз, они не унывают и радуют поклонников.

Ранее Рыбин и Сенчукова рассказали, что уже несколько лет ведут борьбу с раком. Пара уже прошла курс лечения и ждут результатов.