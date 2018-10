Xiaomi представила безрамочный смартфон

Компания Xiaomi презентовала безрамочный смартфон Mi MIX 3.Презентация состоялась в Запретном городе в Пекине. Об этом сообщила пресс-служба китайской организации.

Новый гаджет оснащен магнитным слайдером. Теперь для доступа к камере нужно выдвинуть заднюю панель. Также устройство оснащено 6,39-дюймовым дисплеем с разрешением 2248 х1080 пикселей, оперативную память до 10 Гб.

