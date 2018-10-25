Xiaomi представила безрамочный смартфон

Компания Xiaomi презентовала безрамочный смартфон Mi MIX 3.Презентация состоялась в Запретном городе в Пекине. Об этом сообщила пресс-служба китайской организации.

Новый гаджет оснащен магнитным слайдером. Теперь для доступа к камере нужно выдвинуть заднюю панель. Также устройство оснащено 6,39-дюймовым дисплеем с разрешением 2248 х1080 пикселей, оперативную память до 10 Гб.

Brand new full screen slider along with an ultimate photography experience. What do you think of #MiMIX3? RT now if you like what you see. pic.twitter.com/jWmFXl2Pp3 — Mi (@xiaomi) 25 октября 2018 г.

Старт продаж новинки в Китае намечен на 1 ноября, цена будет начинаться от 3 299 юаней (475 долларов). Гаджеты будут нескольких цветов: черном, зеленом и синем.

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь рассказал об ожиданиях компании, что к концу октября 2018 года отгрузка смартфонов превысит 100 миллионов единиц.