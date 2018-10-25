Власти Крыма предложат передать охрану школ в ведомство Росгвардии

Власти Крыма направят в правительство России предложения по передачи охраны школ и других образовательных учреждений в ведение Росгвардии и МВД. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов в интервью каналу «Крым 24».

«Поручить эту функцию нести Росгвардии, МВД - тем, кому разрешено ношение табельного оружия, кто прошел специальную подготовку», - заявил Аксенов.

По словам Аксенова, некоторые виды охранных структур не всегда в состоянии обеспечить надлежащий уровень безопасности.

Глава Крыма отметил, что если бы в колледже Керчи был вооруженный охранник, была возможность пресечь атаку.