Власти Крыма предложат передать охрану школ в ведомство Росгвардии
По словам Аксенова, некоторые виды охранных структур не всегда в состоянии обеспечить надлежащий уровень безопасности.
Фото: rosgvard.ru
Власти Крыма направят в правительство России предложения по передачи охраны школ и других образовательных учреждений в ведение Росгвардии и МВД. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксенов в интервью каналу «Крым 24».
«Поручить эту функцию нести Росгвардии, МВД - тем, кому разрешено ношение табельного оружия, кто прошел специальную подготовку», - заявил Аксенов.
По словам Аксенова, некоторые виды охранных структур не всегда в состоянии обеспечить надлежащий уровень безопасности.
Глава Крыма отметил, что если бы в колледже Керчи был вооруженный охранник, была возможность пресечь атаку.